La confessione di Arisa a Fagnani nel corso della prima puntata del programma di Rai 2 Belve: “Si sono stata molestata”

La confessione di Arisa a Francesca Fagnani è di quelle che fanno due cose assieme: riflettere e audience: “Sono stata molestata”. La talentuosa cantante, che con il tempo si è trasformata nel look ed ha acquisito il passo sicuro delle star collaudate, lo ha detto a Francesca Fagnani nel corso dell’intervista di esordio del nuovo ciclo di puntate di “Belve” trasmesso da Rai 2.

Fagnani è una pungolatrice di razza e proprio in virtù di questa sua capacità di entrare in empatia con i suoi ospiti la riservatissima Arisa ha deciso di affrontare un argomento così spinoso come quello delle molestie sessuali.

La confessione di Arisa a Fagnani: “Sono stata molestata spesso sessualmente”

E nulla di più di un franco “si” Arisa ha potuto rispondere alla domanda della Fagnani. Domanda in cui la conduttrice chiedeva alla cantante se avesse mai ricevuto “attenzioni che non desiderava ricevere”.

Incalzata, Arisa ha anche spiegato che le succede “spesso” e ha confermato che si, quella attenzioni erano di tipo sessuale. Poi la Fagnani ha cercato di scavare ed ha ottenuto un doppio risultato: da un lato avere conferma che il turbamento di Arisa è figlio più di uno specifico episodio che del novero degli altri, dall’altro che la cantante a quel punto non avrebbe detto più nulla.

La confessione di Arisa a Fagnani: “Sono stata molestata e una volta in particolare”

E Fagnani, da intervistatrice di razza, esattamente a quel punto si è fermata.

“C’è una volta che l’ha turbata più delle altre?”. “Sì”. E ancora: “Si sente di dircelo?”. “No”. Poi la domanda per chiarire: “Le chiedo solo se era molto giovane o era già una donna adulta”. Dopo di che la chiacchierata fra le due ha toccato altri argomenti chiave di questa fase della vita di Arisa, primo fra i quali l’interruzione di ogni rapporto con l’ex compagno Andrea Di Carlo.

La confessione di Arisa a Fagnani: “Sono stata molestata”. Poi parla della rottura con Di Carlo

E la cantante si è concessa anche il lusso di una precisazione sardonica rispondendo alla domanda sullo stato della relazione con Di Carlo: “Io non sapevo che lui avesse i pulsantini per fare i comunicati stampa. Mi dà fastidio. Non ci vediamo da due settimane. Non gli rispondo al telefono, quindi…”. L’allusione è al modus con cui la rottura precedente con il manager si era concretizzata, cioè per mezzo di una nota stampa diffusa dal manager e autore televisivo che aveva fatto sapere di avere deciso di interrompere la loro storia a causa di una serie di vedute differenti sul tema del matrimonio. E L’esordio di Belve è in tandem: l’altra ospite infatti della prima puntata della nuova edizione di Belve sarà Rosalinda Celentano, figlia di Adriano e Claudia Mori.