La crociata della preside dem per i migranti piace ma non a tutti

Tiene banco su media e social la “crociata della preside dem” per i migranti che piace ma non a tutti, di certo non a Il Giornale che ha trattato la vicenda. Lorenza Patriarca ha aderito alla proposta della scrittrice Stancanelli sulla fascia bianca e il quotidiano parla di “trovata ideologica approdata tra i banchi di scuola”. Una trovata che ha trovato il sostegno di “una dirigente scolastica vicina al Pd”: L’input lo aveva dato la scrittrice Elena Stancanelli su La Stampa e dopo la strage dei migranti a Cutro.

La crociata della preside dem per i migranti

Aveva spiegato la donna: “Scientemente chi rappresenta il Paese ha deciso di lasciare affogare uomini donne e bambini in cerca di rifugio“, poi l’appello agli studenti: presentarsi a scuola con una fascia bianca “per dimostrare che questo non è un Paese razzista“. E secondo Il Giornale alla scuola media Calvino c’è stata una “adesione di massa con tutte le diciassette classi”.

Il selfie con Stefano Bonaccini

Un’adesione che ha suscitato l’orgoglio della preside Lorenza Patriarca: “La fascia è un simbolo per non addormentare le coscienze, per combattere l’indifferenza. Sono proprio i ragazzi a chiederci di non voltarci dall’altra parte“. Il Giornale però rimarca che la preside dell’istituto comprensivo di cui fa parte la scuola media è “anche una consigliera comunale torinese del Partito democratico. Sul suo profilo Facebook compare anche un recente selfie con Stefano Bonaccini”.