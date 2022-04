La cucina di Buonissimo.it arriva su Nintendo – Animal Crossing: New Horizons

Gli amanti della cucina e gli appassionati di videogiochi potranno scoprire tante nuove ricette grazie alla collaborazione tra Buonissimo.it e Nintendo.

C’è una grande novità per gli appassionati di Animal Crossing Life: la community si allarga grazie alla collaborazione con Buonissimo.it.

Buonissimo.it, la collaborazione con Nintendo – Animal Crossing

L’attivissima community di Animal Crossing: New Horizons, il noto life simulator per la famiglia di console Nintendo Switch con oltre 37 milioni di copie vendute in tutto il mondo, continua ad avere ampio successo. Il segreto? Le infinite possibilità di personalizzazione che offre.

Grazie al recente aggiornamento gratuito 2.0, il videogame si è arricchito ulteriormente con la possibilità di cucinare piatti a partire da ingredienti come grano, frutta, verdura e molto altro.

Nasce così la collaborazione tra Animal Crossing Life e Buonissimo.it, il verticale di Italiaonline dedicato alla cucina e al mangiar sano, con oltre 10.000 tra ricette e videoricette spiegate step by step. L’unione tra videogiochi e cucina si dimostra vincente e ha portato alla pubblicazione di una serie di ricette che permettono di ricreare nella vita reale le pietanze virtuali del titolo Nintendo.

Così i gamer incalliti, gli appassionati di cucina e degli amanti della buona tavola potranno divertirsi ancora di più e ricreare nella vita reale alcune tra le ricette virtuali più apprezzate presenti in Animal Crossing: New Horizons. Da una semplice pasta al sugo alle crêpe ai funghi: chiunque potrà cimentarsi nella realizzazione di piatti gustosi, sbizzarrendosi ai fornelli virtuali e reali.