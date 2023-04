La decisione: Harry sarà all'incoronazione di re Carlo senza Meghan

La notizia era nell’aria da giorni e al di là della decisione ufficiale sembrava già scontata dopo che erano trapelate le ultime notizie di gossip sui tabloid britannici: il principe Harry sarà all’incoronazione di re Carlo ma senza la moglie Meghan che resterà negli Usa.

Harry all’incoronazione ma senza Meghan

Da quanto si apprende in queste ore il discusso secondogenito del sovrano del Regno Unito presenzierà alla cerimonia senza la consorte, “accusata” ai aver chiesto soldi, tanti soldi per esserci e di aver spinto Harry ad accodarsi alla richiesta. Voci di insider ma tant’è, il dato è quello per cui il principe Harry, secondogenito di re Carlo, ha sciolto la riserva e ha confermato la sua presenza all’incoronazione solenne di suo padre e della regina consorte Camilla in agenda all’abbazia di Westminster a Londra il 6 maggio.

La comunicazione di Buckingham Palace

A renderlo noto, spiega Ansa, è stato Buckingham Palace precisando tuttavia che la moglie di Harry, Meghan, duchessa di Sussex, pure invitata, invece non ci sarà. E solo pochi giorni fa era trapelata una notizia per la quale “Harry e Meghan chiedono un capitale per partecipare all’incoronazione di Carlo III”. Quel capitale sarebbe ammontato ad 11milioni di euro ed il marito della Markle pare fosse rimasto molto perplesso per quel “dazio” da far pagare alla casa reale per partecipare all’incoronazione del padre.