La dieta di Bianca Guaccero, tutti i segreti dell’alimentazione della conduttrice

In cosa consiste esattamente la dieta di Bianca Guaccero e quali sono tutti i segreti dell’alimentazione della conduttrice: la parola chiave è "sudore"

La dieta di Bianca Guaccero prende piede da una data spartiacque con la scelta di un personal trainer e il ricorso a cibi in equilibrio costante ma non maniacale. Già qualche anno fa infatti la conduttrice aveva ammesso in alcune interviste di aver “integrato” il suo stile di vita con l’arrivo di professionalità specifiche.

E il dato mainstream è che Bianca Guaccero è un personaggio televisivo davvero molto amato che ha fatto compagnia agli italiani grazie alla conduzione del programma Detto Fatto.

La dieta di Bianca Guaccero e la cura “del sudore”

Poi era arrivato l’addio ma i nuovi cimenti sono all’orizzonte, perciò serve uno stato di forma fisica ideale. Ecco perché Bianca Guaccero ha cominciato una serie di allenamenti con il suo personal-trainer.

Lo scopo era rafforzate la convinzione dell’importanza dell’esercizio fisico e anche di una dieta “quanto più equilibrata possibile”. E Guaccero ne aveva già parlato: “Sono tornata a essere la buona forchetta di sempre, senza particolari limitazioni”.

“Ogni giorni mi concedo un dolcetto”

“Mi concedo anche qualche stravizio, come un dolcetto quasi ogni giorno, ma senza sensi di colpa. Non sono una golosa, ma a qualcosa di dolce la mattina, a merenda o dopo cena, non so rinunciare”.

E ancora: “Allenandomi mi mantengo in forma e riesco a scaricare le tensioni. E finalmente sono tornata al mio peso ideale: 55 chili”. Poi la chiosa: “Una cosa è certa: la palestra non la lascio e mi alleno anche quando sono impegnata sul set, ho sempre con me le schede con gli esercizi”.