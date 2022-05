La dieta di Chiara Nasti: i segreti di bellezza dell’influencer

Come si tiene in forma Chiara Nasti? In un periodo in cui è presa di mira da non poche critiche, l'influencer resta apprezzatissima per il suo fisico.

Piace per le sue forme sensuali e il suo fisico scolpito, oltre che per il suo gusto sempre alla moda e glamour. Chiara Nasti è affascinante e da tempo ormai conquista i fan, che sui social apprezzano moltissimo l’influencer. Lei è tra le più amate del momento e naturalmente i suoi scatti non possono passare inosservati.

Come fa Chiara Nasti a tenersi in forma? Le fan della famosa influencer sono curiose di scoprire i suoi segreti di bellezza, soprattutto in vista dell’estate. Prova costume superata? Per la Nasti di sicuro.

Tempo fa in alcune storie pubblicate sui suoi social, dove è attivissima, Chiara Nasti ha spiegato di non seguire una dieta particolare, ma cerca di mangiare sano, privilegiando le proteine e allenandosi molto.

Sue precedenti dichiarazioni, inoltre, avevano suscitato non poche polemiche. “Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo), visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1/2 anni. Bevo acqua di cocco o coca cola. Noi siamo quello che mangiamo”, aveva detto l’influencer.

Alle sue parole erano seguiti numerosi commenti. “Per favore ritratta. Non si può non bere acqua, la nostra composizione corporea ha bisogno di acqua.

Spero tu non sia totalmente sciroccata da fare davvero una cosa del genere”, ha scritto un utente. Non solo, c’è chi sottolineava: “Non scrivere che l’acqua non è di tuo gradimento perché l’acqua è il nostro primo bisogno. Se fai una dieta e scrivi “sana” non puoi introdurre come bevanda la Coca Cola, perché non è sana, che sia zero o normale. Stai attenta a ciò che scrivi perché c’è chi ti prende sul serio e segue il tuo esempio”.

Le critiche a Chiara Nasti

Recentemente Chiara Nasti è finita nel mirino delle critiche. Gli haters hanno presa di mira lei e Zaccagni dopo aver rivelato allo Stadio Olimpico – solo per la coppia in quell’occasione – il sesso del nascituro. Ma non è finita qui.

La frecciatina indirizzata a Zaniolo, suo ex fidanzato, non è passata inosservata. Le sue parole sono state esempio di body shaming.