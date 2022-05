Chiara Nasti, frecciatina a Nicolò Zaniolo: “Con quel gamberetto…”

Chiara Nasti: frecciatina a Nicolò Zaniolo dopo i cori dei tifosi della Roma.

Dopo essere finita al centro della bufera per il baby shower allo stadio Olimpico, Chiara Nasti è stata coinvolta con parole poco carine in un coro dei tifosi della Roma. In tutto ciò, l’ex fidanzato Nicolò Zaniolo si è meritato una frecciatina al vetriolo.

Chiara Nasti: frecciatina a Nicolò Zaniolo

La storia d’amore lampo tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo è ormai un vecchio ricordo. Eppure, nelle ultime ore, i due sono finiti nuovamente al centro dell’attenzione. Mentre l’influencer è fidanzatissima con Mattia Zaccagni e aspetta un figlio da lui, il calciatore della Roma continua a volare di fiore in fiore. Non hanno più nulla in comune, ma il fatto che il nuovo compagno di Chiara sia una giocatore della Lazio fa parecchio discutere.

Non a caso, quando la Roma ha vinto la Conference League, i tifosi giallo rossi hanno intonato un coro tutt’altro che rispettoso: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo“. In tutto ciò, Nicolò ascoltava queste parole e ballava divertito. La Nasti avrebbe mai potuto incassare in silenzio? Giammai.

Le parole di Chiara Nasti

“Cosa ne pensi del coro di Zaniolo?“, ha chiesto un fan a Chiara. Quest’ultima, senza peli sulla lingua, ha sganciato una sonora frecciatina.

L’influencer ha tuonato:

“Mmm che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo”.

A detta della Nasti, quindi, Nicolò non è molto dotato, quindi è già un miracolo che abbia avuto un figlio dall’ex fiamma Sara Scaperotta. Parole al vetriolo, giustificate dal coro di bassa lega dei tifosi della Roma.

Le polemiche per il baby shower

Probabilmente, il coro dei tifosi della Roma è collegato al baby shower andato in scena allo stadio Olimpico. E’ qui, infatti, che la coppia ha scoperto di aspettare un bel maschietto. Il fatto che Chiara e Zaccagni abbiano scelto questa location per un avvenimento intimo, ha fatto storcere il naso a molti.