La dieta digiuno intermittente di Fiorello funziona?

La dieta del digiuno intermittente seguita da Fiorello potrebbe funzionare anche per noi. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come seguirla.

La dieta digiuno intermittente segue schemi diversi, che poggiano sullo stesso principio: digiunare e alimentarsi in orari specifici. Scopriamo insieme come perdere peso e restare in forma con questa dieta.

Dieta digiuno intermittente

Secondo alcuni studi, la dieta del digiuno intermittente può prevenire e addirittura invertire il decorso di alcune patologie, ma anche aiutare in una perdita di peso rapida ed effettiva. Si tratta di un programma alimentare rigoroso, secondo cui si alternano momenti di digiuno a momenti di nutrimento regolare.

La dieta del digiuno intermittente si sviluppa secondo schemi alimentari diversi, sebbene poi la logica alla base rimane sempre la stessa: digiunare e mangiare in orari prestabiliti.

Tra i volti noti dello spettacolo, Fiorello, ad esempio, segue la “Dinner Cancelling”, uno dei tanti schemi alimentari tipici della dieta del digiuno intermittente. Questa dieta, che prevede il digiuno completo dalle 17.00 del pomeriggio fino alle 8.00 del mattino o, comunque, fino all’ora della colazione, ha aiutato lo showman a perdere peso.

Dieta digiuno intermittente funzionamento

Ogni persona segue la dieta del digiuno intermittente secondo un suo schema alimentare, poiché ciò che conta per questa dieta, in fin dei conti, non è ciò che si mangia, ma quando si mangia. Posto che il cosiddetto “cibo spazzatura” non dovrebbe mai essere per noi una regola, dunque, una persona potrebbe digiunare dalle 17.00 del pomeriggio fino alle 8.00 del mattino, come Fiorello, e mangiare negli altri orari, oppure, potrebbe decidere di mangiare un pasto completo per due volte a settimana e seguire la regola del digiuno nei restanti giorni della settimana.

Indipendentemente dallo schema che si sceglie, negli orari di digiuno si può bere acqua e bevande a calorie zero, come caffè e tè senza zucchero. In ogni caso, negli orari in cui si mangia, le scelte non devono essere sconsiderate.

