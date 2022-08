Anastasia Pokreshchuk, una modella ucraina, è la donna con gli zigomi più grandi del mondo. In una foto di sei anni fa è irriconoscibile.

La donna con gli zigomi più grandi del mondo: irriconoscibile in una foto di sei anni fa

Anastasia Pokreshchuk, modella ucraina, è diventata la donna con gli zigomi più grandi del mondo. In una foto che la ritrae sei anni fa, però, è completamente diversa, bionda e con il viso molto più naturale. Sembra davvero irriconoscibile nelel foto del suo passato, mentre era in palestra e sfoggiava una corporatura snella e capelli ricci e biondi. Nel corso del tempo il suo aspetto è diventato sempre più estremo. La donna ha riempito le sue labbra e ingrandito i suoi zigomi, scegliendo di andare sotto i ferri anche per avere delle curve XL.

Le reazioni alle sue foto

Sono tante le reazioni scatenate dalle sue foto. “Bella allora e ora” ha scritto un utente. “Molto carina” ha sottolinato un altro. In tanti pensano che la sua passione per i ritocchi estetici sia andata troppo oltre. “Restituisci la tua vecchia faccia: eri molto più bella” ha scritto un utente. “Era una persona normale e ora è come un film horror” ha scritto un altro utente. Anastasia, però, sembra preferire il suo attuale aspetto fisico.

Ha iniziato i ritocchi a soli 26 anni, andando a toccare zigomi, labbra e perfino la fronte. Ha messo da parte i suoi riccioli biondi, per sfoggiare una chioma liscia di una sfumatura di rosa.