La figlia di Mario Sconcerti dopo la morte del genitore: "Te ne sei andato con un colpo di scena"

Il dolore per aver perso una guida e la complicità di chi in quel padre aveva un punto di riferimento genuino, la figlia di Mario Sconcerti scrive sui social dopo la morte del genitore: “Te ne sei andato con un colpo di scena”.

In quei post Martina promette al padre il funerale “laico e fastoso” che l’indole del giornalista avrebbe gradito. Sconcerti è morto sabato pomeriggio e il decano dei giornalisti sportivi era ricoverato in ospedale per accertamenti, poi il tracollo e il decesso a 74 anni.

Le parole della figlia di Mario Sconcerti

Sua figlia Martina ha reso bene quella tragica sorpresa e gli ha dedicato un tributo sui social: “Ci eravamo sentiti due ore prima e mi hai detto di stare bene.

Te ne sei andato con un colpo di scena, come volevi tu“. E acnora, scrivendo una storia Instagram: “Mi avevi detto che ti avrebbero dimesso lunedì, ero serena, ce l’avevo fatta, avevi vinto tu. E invece, colpo di scena. Ti organizzerò un funerale laico e festoso, come avresti voluto. Con tanta gente, buon vino e buon cibo. Certo che potevi restare un altro po’, avevi appena capito che lavoro facevo”.

“Avevamo tante altre cose su cui scaldarci”

Poi: “Avevamo ancora parecchie cose su cui scaldarci. Perché sì, discutevamo tanto, mi facevi arrabbiare. Ma per fortuna sei andato via che ci eravamo appena detti ‘ti voglio bene’“. E su Twitter un ulteriore messaggio per il papà: “Ciao papà, te ne sei andato con un colpo di scena, proprio come volevi tu. E come volevi tu, ne stanno parlando tutti. E io lo so che faccia stai facendo. Ovunque sei, sarai sempre con noi.

Ti vogliamo bene”.