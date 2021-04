La foto di Cecilia Rodriguez che lascia senza fiato: il suo seno in primo piano

Per pubblicare il suo scatto sul suo Instagram, Cecilia ha utilizzato come didascalia semplicemente la parola: moonlight.

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez, sta di nuovo facendo parlare molto di sè. Il motivo? Un semplice scatto pubblicato sul suo Instagram.

La showgirl è, infatti, solita postare foto e stories con le quali condivide le sue giornate con i suoi 4,3 milioni di follower.

Una delle ultime foto è stata tra le più apprezzate, in quanto Cecilia mostra in primo piano il suo bellissimo decolté.

Cecilia Rodriguez, foto su Instagram con il seno in vista

La foto che ha fatto ovviamente il pieno di cuoricini è questa:

Sotto, come didascalia, la bella showgirl ha scritto: moonlight, che significa chiaro di luna.

Sicuramente c’è da dire che Cecilia è molto amata in Italia e sui social, a seguito della sua sua partecipazione a diversi programmi televisivi: ha partecipa all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip. E non dimentichiamo che anche le sue love story sono sempre state al centro dell’attenzione degli italiani. Basti ricordare il lontano 2017, quando Cecilia lasciò in diretta televisiva al Grande Fratello il suo fidanzato, allora Francesco Monte, in quanto si era perdutamente innamorata di un altro partecipante al reality, Ignazio Moser.

Proprio con quest’ultimo oggi Cecilia è felicemente fidanzata e desiderano mettere su famiglia. Nel frattempo, grazie alle stories che pubblica, Cecilia ha fatto sapere che sono già in tre, visto che loro c’è un tenero cagnolino.