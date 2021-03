Ignazio Moser ha avuto un incidente sportivo: all'ex gieffino sono stati messi 9 punti di sutura.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, ha avuto un incidente mentre si trovava a Catania per l’inaugurazione di 21PadelArena. Sui social ha mostrato il suo volto insanguinato.

Ignazio Moser: l’incidente

In tanti sui social si sono preoccupati per le condizioni di salute di Ignazio Moser, che attraverso le sue stories si è mostrato con il volto insanguinato.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez avrebbe avuto un incidente sportivo mentre si trovava all’inaugurazione del 21PadelArena di Catania. Con lui sarebbero stati presenti Jeremias Rodriguez, Nicolò Brigante e Nicola Ventola. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, ma a quanto pare non ci sarebbero state conseguenze gravi per Moser (che sui social ha postato una story in cui lo si vede sorridere durante una medicazione).

Molti dei fan di Moser gli hanno fatto gli auguri via social in attesa di avere notizie sulle sue condizioni di salute. A causa della ferita al sopracciglio all’ex gieffino sarebbero stati messi 9 punti di sutura. A Catania insieme a Moser e al fratello Jeremias sarebbe presente la fidanzata Cecilia, con cui Moser è legato da ben 3 anni.

L’amore tra i due è sbocciato all’interno della casa del Grande Fratello Vip e i due sono andati prestissimo a convivere.

Per il momento Cecilia non ha fornito aggiornamenti sull’incidente del fidanzato, che sicuramente le avrà procurato un brutto spavento. I due durante l’estate 2020 avevano vissuto un momento di crisi, salvo poi tornare insieme più felici ed uniti che mai. In tanti sperano che la coppia presto annunci le nozze o l’arrivo di un bebè, ma per il momento sulla questione tutto tace.