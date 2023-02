La furia del papà di Niccolò Ciatti: "Gli dovevano dare l'ergastolo"

La furia di Luigi, papà di Niccolò Ciatti, traspare dalle sue parole deluse: “Gli dovevano dare l’ergastolo”.

Suo figlio fu ammazzato di botte nel 2017 davanti ad una discoteca di Lloret de mar da un ceceno ed i 23 anni inflitti a Bissoultanov non lo soddisfano. Ha detto l’uomo a Fanpage: “Un disastro, ci aspettavamo l’ergastolo. Certo non è un disastro perché sono comunque 23 anni, una pena più severa di quella spagnola. Questi 23 anni sono un impulso verso la giustizia che Niccolò merita”.

“Gli dovevano dare l’ergastolo”

La sentenza italiana è stata più dura di quella emessa dal tribunale spagnolo ma comunque lieve, per quel genitore. “Bissoultanov non ha avuto il massimo della pena perché non sono state considerate le aggravanti per motivi che non capisco. Questi anni sono sicuramente un impulso verso la giustizia che Niccolò merita e un impulso alle ricerche, perché quest’uomo è ancora libero, è latitante da qualche parte”. Peraltro Bissoultanov è anche latitante e Ciatti spera che il dispositivo della Corte di Assise di Roma sia un “impulso” per le sue ricerche.

“Trovate quell’uomo che ha ucciso mio miglio”

In Spagna il ceceno aveva avuto 15 anni ma si era defilato. Ha chiosato il papà da Niccolò: “Purtroppo noi non abbiamo alcuna consolazione. Il vero condannato innocente in questo caso è il nostro Niccolò: ci siamo ritrovati nell’agosto del 2017 a dover correre in Spagna per vedere nostro figlio in un letto di ospedale e un anno fa abbiamo dovuto assistere anche alla scarcerazione del responsabile con motivazioni allucinanti”.