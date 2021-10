La Madernassa, il Ristorante & Resort 2 stelle Michelin diventa sempre più green

Il ristorante & resort di charme nel cuore verde delle Langhe e del Roero, guidato dallo chef 2 Stelle Michelin Michelangelo Mammoliti, è sempre più green.

Gusto raffinato e innovazione sopraffina di fondono a la Madernassa Ristorante & Resort, che ora compie una rivoluzione 100% green.

La Madernassa Ristorante & Resort è sempre più green

Il Ristorante & Resort 2 Stelle Michelin di Guarene, in provincia di Cuneo, nel cuore delle Langhe e del Roero, si è posto l’obiettivo di diventare sostenibile in tutti gli spazi: dalle sale interne alla piscina, non tralasciando neppure le camere.

Il ristorante è tra i top 30 ristoranti del pianeta e in classifica top 5 per l’Italia secondo la We are smart green guide, la guida internazionale che premia i migliori ristoranti di tutto il mondo per l’uso creativo degli ingredienti di stagione e per la quantità di piatti a base frutta e verdura.

La Madernassa Ristorante & Resort, dal riconoscimento green ai grandi premi

La Madernassa Ristorante & Resort si è aggiudicata il Discovery Award per l’Italia, il premio che riconosce le più recenti innovazioni nel campo della frutta e della verdura di alcuni ristoranti di alto livello.

Michelangelo Mammoliti, chef 2 stelle Michelin alla guida della cucina della Madernassa, è tra i migliori top 100 chef del mondo per The best chef awards. Ora Mammoliti vuole alzare ulteriormente l’asticella, orientando il lavoro dell’intera struttura nel rispetto della sostenibilità ambientale a 360 gradi.

Dalla piscina alle camere, dal giardino delle erbe aromatiche al frutteto: in ogni area della Madernassa c’è un occhio di riguardo riservato all’ambiente.