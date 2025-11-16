La Medaglia d'Oro al Merito Civile per Chieti: Un Riconoscimento Storico di Eccellenza

Chieti ha ricevuto la medaglia d'oro al merito civile per il suo significativo contributo durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo riconoscimento evidenzia il coraggio e l'impegno della città nel superare le difficoltà di quel periodo storico.

Recentemente, la città di Chieti ha ottenuto un significativo riconoscimento, ricevendo la medaglia d’oro al merito civile per il suo straordinario contributo durante gli anni del conflitto mondiale. Questo onore, che posiziona Chieti al pari di altre città storicamente importanti come Parigi e Roma, è il risultato di un lungo percorso intrapreso dall’amministrazione locale.

La cerimonia di consegna si è svolta presso il Teatro Marrucino, un luogo carico di storia, dove il sindaco Umberto Di Primio ha ricevuto l’onorificenza dal prefetto Antonio Corona. Questo evento ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche una riflessione profonda sulle vicende che hanno caratterizzato la città nei duri anni della Seconda guerra mondiale.

Il contesto storico di Chieti

Durante il periodo bellico, Chieti si trovò in una posizione strategica, accogliendo un numero enorme di sfollati. La popolazione, che inizialmente contava circa 30.000 abitanti, crebbe vertiginosamente, raggiungendo i 100.000 a seguito dell’armistizio. Questo incremento demografico rappresenta la solidarietà e la generosità dei cittadini che hanno aperto le loro case per ospitare chi fuggiva dalla guerra.

Il riconoscimento ufficiale

La medaglia è stata conferita dopo un iter burocratico avviato dall’amministrazione di Di Primio, spinta dall’ex consigliere comunale Enrico Bucci, che nel 2011 aveva presentato una mozione al consiglio. Questo passo ha aperto la strada a un processo di riconoscimento che culmina oggi in un onore tanto atteso.

La cerimonia di celebrazione

La consegna della medaglia è avvenuta al termine di un convegno intitolato “Chieti Città Aperta – Una storia di straordinaria generosità”, al quale hanno partecipato diversi relatori di spicco. Tra questi, il prorettore dell’Università d’Annunzio Stefano Trinchese e la professoressa di Storia Contemporanea Maria Teresa Giusti, curatrice della relazione storica che ha accompagnato la documentazione inviata alla presidenza della Repubblica.

Testimonianze e riflessioni

Durante il convegno, è stata sottolineata l’importanza del supporto comunitario e della generosità dei cittadini di Chieti. Lo storico e giornalista Marco Patricelli ha condiviso il suo punto di vista sulla resilienza della città, mettendo in luce come le azioni dei suoi abitanti durante la guerra abbiano contribuito a scrivere una pagina importante della memoria collettiva.

In aggiunta, l’arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, ha parlato dell’eredità morale che questa medaglia rappresenta, invitando tutti a riflettere sui valori di accoglienza e umanità che devono guidare le future generazioni.

Il riconoscimento di Chieti come “Città Aperta” non è solo un tributo al passato, ma anche un invito a mantenere vivo lo spirito di solidarietà e accoglienza che ha caratterizzato la sua storia. Questo evento ha riunito la comunità attorno a valori fondamentali, sottolineando l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide del presente e del futuro.