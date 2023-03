La profezia social di Ziliani: "La Juventus non sarà più in serie A"

La profezia social di Ziliani: "La Juventus non sarà più in serie A"

La profezia social di Ziliani: "La Juventus non sarà più in serie A"

Cosa ha ribadito il giornalista sul suo account Twitter, ecco la profezia social di Ziliani: "La Juventus non sarà più in serie A"

La profezia social di Paolo Ziliani: “La Juventus non sarà più in serie A“. La penna del Fatto nota per non amare i bianconeri lo ha scritto senza fronzoli su Twitter. Tutto questo a contare dati in controtendenza, per i quali invece dopo il caso della “carta Covisoc” e del presunto “vizio di forma”, non ottimismo per le note vicende giudiziarie del club. Il team legali punta a ribaltare in appello la sentenza della Corte federale della Figc sulle plusvalenze.

“La Juventus non sarà più in serie A”

Lo scopo è annullare la penalizzazione di 15 punti e dare una vera scossa alla massima serie. Attualmente la Vecchia Signora è a 35 punti, a -12 Roma e Milan quarte. Tecnicamente invece sarebbe seconda a 50 punti, a pari merito con l’Inter. Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, ha comunque detto la sua e non l’ha detta in senso proprio favorevole alla Juve. Sulla sua pagina Twitter ha scritto: “Mi chiedete in tanti del -15, del cavillo, del vizio di forma”.

“Non sono avvocato ma lo ribadisco”

“Non sono avvocato né giudice ma mi sento di ribadire che dopo un illecito colossale come quello delle manovre-stipendi (tutti i dirigenti e i tesserati coinvolti) la Juventus non sarà più in Serie A”. Ziliani allude ad una retrocessione, la seconda dopo quella del 2006.