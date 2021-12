La regina Elisabetta di nuovo in lutto: è morta la sua dama di compagnia

Nuovo lutto per la regina Elisabetta e la casa di Windsor: è morta Ann Fortune FitzRoy, la dama personale di Sua Maestà che era al suo servizio dal 1967

Prosegue l’anno non certo fortunato della Casa Reale inglese, dopo la morte di Sir Timothy Colman, un caro amico della regina e soprattutto del principe Filippo, è venuta a mancare un’altra figura importante per Sua Maestà. È infatti scomparsa Ann Fortune FitzRoy, la dama di compagnia della Regina Elisabetta.

Ann Fortune, la Duchessa Madre di Grafton, aveva 101 anni ed è stata al fianco della Regina Elisabetta ininterrottamente dal 1967, in qualità di Mistress of the Robes, la dama di compagnia di alto rango.

Era la responsabile di vestiti e gioielli e in tutti questi anni ha accompagnato la regina nei momenti più importanti della sua vita.

Era un legame strettissimo quello fra Ann Fortune e la regina Elisabetta. La dama le stava sempre accanto in tantissime occasioni ufficiali, tra viaggi e eventi, tanto che era stata nominata nel 1980, Dama della Gran Croce dell’ordine reale vittoriano.

Ann Fortune lascia cinque figli.