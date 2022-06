22mila persone hanno assistito al concerto in onore del Giubileo di platino di Elisabetta II, aperto a sorpresa dalla regina stessa e Paddington.

La regina Elisabetta II, tra la sorpresa generale, ha aperto il concerto di sabato 4 giugno 2022 organizzato per celebrare il suo Giubileo di platino con un video girato insieme all’orso Paddington, amato personaggio della letteratura inglese creato per i bambini da Michael Bond.

La clip è stata realizzata dalla Bbc mesi prima dell’evento.

Elisabetta II non è nuova a recitare con i personaggi più amati dagli inglesi: nel 2012, in occasione dell’Olimpiade di Londra, era arrivata allo stadio Olimpico per la cerimonia di apertura annunciata da una sequenza che la vedeva, accompagnata da Daniel Craig in versione James Bond, lanciarsi da un elicottero.

La regina Elisabetta mostra a Paddington cosa tiene nella borsetta, lui la ringrazia “di tutto”

Nel video per il Giubileo, Paddington, mentre prende il te con la regina, le offre il suo tipico sandwich alla marmellata, ma lei lo rifiuta dicendo di averne uno uguale sempre pronto nella borsetta per ogni necessità.

Subito dopo, un maggiordomo avvisa la sovrana che è tutto pronto per le celebrazioni per i suoi 70 anni di regno. “Buon Giubileo, signora. E grazie. Di tutto”, la saluta allora l’orsetto. “Lei è molto gentile”, risponde, sorridendo, Elisabetta II.

La sequenza si conclude con i due protagonisti che utilizzano un cucchiaino d’argento per battere il tempo del brano We will rock you dei Queen, con il quale è iniziato il concerto davanti a Buckingham Palace.

22mila persone hanno presenziato all’evento, altre milioni lo hanno seguito in televisione. Oltre ai Queen, accompagnati da Adam Lambert, tra gli altri si sono alternati sul palco artisti come Diana Ross, Andrea Bocelli, Hans Zimmer, Alicia Keys, George Ezra e Sam Ryder.

Sul palco sono saliti Carlo e William

Il principe Carlo in occasione del concerto ha reso omaggio a Elisabetta II, chiamandola Your Majesty, mummy. “Lei ride e piange con noi e, soprattutto, ci è stata vicina in questi 70 anni”, ha detto l’erede al trono, sottolineando come quello che “fa alzare mia madre al mattino” è servire i suoi cittadini e ringraziando la sovrana a nome del mondo.

Anche il principe William è salito sul palco, evidenziando le preoccupazioni della sua famiglia per la salute del pianeta e il suo ottimismo sull’unità delle persone per difenderlo.