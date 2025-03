Il dramma di una famiglia

La storia di Giovanni D’Alfonso è una delle tante vicende tragiche legate al terrorismo in Italia. Ucciso il durante un’operazione delle Brigate Rosse, il suo caso è rimasto per anni avvolto nel mistero. Suo figlio, Bruno D’Alfonso, ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità, un percorso difficile e spesso doloroso. La sua testimonianza è un grido di giustizia che risuona nel cuore di chi ha subito perdite simili.

Un incontro atteso da decenni

Recentemente, Bruno ha avuto l’opportunità di confrontarsi con Lauro Azzolini, ex brigatista che ha finalmente ammesso la sua presenza nel covo delle BR. Questo incontro, sebbene carico di emozioni, rappresenta solo un piccolo passo verso la verità. “È una minima soddisfazione”, ha dichiarato Bruno, sottolineando che la sua lotta non si ferma qui. Ci sono ancora responsabilità da chiarire e altre figure coinvolte, come Renato Curcio e Mario Moretti, che devono essere chiamate a rispondere.

Le ombre del passato

La confessione di Azzolini ha riaperto ferite mai completamente rimarginate. Bruno D’Alfonso non si accontenta delle risposte parziali; desidera comprendere le circostanze esatte della morte di suo padre. “Azzolini non ha spiegato bene le circostanze della morte di mio padre, giustiziato dopo aver finito le munizioni”, ha affermato. Questo richiamo alla responsabilità è un invito a non dimenticare le vittime del terrorismo e a continuare a cercare giustizia per chi non può più farlo.

Un impegno per la memoria

La storia di Giovanni D’Alfonso è un monito per le generazioni future. La memoria delle vittime del terrorismo deve essere preservata e onorata. Bruno D’Alfonso, attraverso la sua battaglia personale, rappresenta tutti coloro che hanno subito perdite simili e che continuano a lottare per la verità. La sua testimonianza è un richiamo alla responsabilità collettiva di non dimenticare e di cercare giustizia, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.