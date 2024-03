La richiesta del figlio di Lotito per il concerto sold-out di Annalisa

La richiesta del figlio di Lotito per il concerto sold-out di Annalisa

Enrico Lotito scrive ad Annalisa per il concerto previsto il 21 aprile a Roma già sold-out. Ecco la sua richiesta

Dopo l’enorme successo avuto a Sanremo, i biglietti dei concerti di Annalisa vanno a ruba: il figlio di Lotito contatta la cantante.

La richiesta del figlio di Lotito per il concerto di Annalisa

«Sono Enrico Lotito, il figlio del presidente della Lazio: senti, io vorrei venire al tuo concerto di domenica 21 aprile al Palazzetto dello Sport a Roma, ma non trovo i biglietti perché è tutto sold-out. Come posso fare?»

La risposta della cantante Annalisa alla richiesta del figlio di Lotito

Al momento la cantante non ha espresso nessun pensiero né commento in merito alla richiesta del figlio del presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Il concerto in programma il prossimo 21 aprile al Palazzetto dello Sport di Roma è già sold-out. Tuttavia, il 6 aprile la cantante sarà a Firenze, proseguendo con Torino l’8, Milano il 10, Bari il 12 e Napoli il 13. Il mese di aprile si concluderà al Forum di Assago di Milano.

Annalisa e la richiesta di Enrico Lotito. Ecco chi è il ragazzo in questione

Il ragazzo ha 27 anni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università europea di Roma. Il ragazzo, dal 2022 ricopre il ruolo di direttore generale del settore giovanile della Lazio Women. Il ruolo coperto in società è un primo passo per avvicinarsi al ruolo svolto attualmente da suo papà.