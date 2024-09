La richiesta della procura per l'incarcerazione di Chiara è stata avanzata in seguito alla scoperta dei neonati sepolti a Traversetolo.

L'autorità giudiziaria di Parma ha presentato un ricorso contro l'arresto domiciliare di Chiara, la giovane di Traversetolo coinvolta nel caso dei neonati deceduti e sepolti nel proprio giardino, chiedendo il suo trasferimento in prigione. Il gip aveva in precedenza respinto la richiesta della procura per soppressione di cadavere, definendo il reato come occultamento di cadavere.