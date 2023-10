La Russia invia aiuti umanitari a Gaza: parte un volo per l'Egitto

La Russia invia aiuti umanitari a Gaza: parte un volo per l'Egitto

Dall’aeroporto di Ramenskoye, in Russia, è partito un volo speciale per l’Egitto: il mezzo trasporta circa 27 tonnellate di aiuti umanitari che saranno utilissimi nell’area della striscia di Gaza, dove da ormai più di 10 giorni è in corso il tremendo conflitto tra Israele e Hamas.

Israele-Hamas, arrivano gli aiuti umanitari della Russia

È dalla regione di Mosca, e più precisamente dall’aeroporto di Ramenskoye, che nelle scorse ore è partito un volo per l’Egitto su cui viaggiano 27 tonnellate di aiuti umanitari destinate ai civili di Gaza. “Su istruzioni del presidente russo e per conto del governo, l’aereo del ministero consegnerà un carico umanitario alla popolazione della Striscia“ – fa sapere l’agenzia di stampa ‘Tass’.

Quando aprirà il valico di Rafah

Secondo quanto si apprende dalle ultime notizie che arrivano, ben presto il valico di Rafah sarà nuovamente aperto per permettere il passaggio degli aiuti umanitari dall’Egitto a Gaza. Decisivo, in questo senso, l’intervento del presidente USA Joe Biden: “Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e quello statunitense Joe Biden hanno concordato la fornitura di aiuti umanitari alla Striscia attraverso il valico di Rafah in maniera sostenibile” – raccontano dal Paese del Nord Africa.