La stima di Assoutenti, sale la spesa per gli elettrodomestici più usati

In pole fra quelli più dispendiosi c'è il condizionatore dell'aria, sale la spesa per gli elettrodomestici, allarme Assoutenti

L’indagine in questione non dice se questo sia dovuto a scelte di governo o al fattore della guerra in Ucraina ma il dato è comunque evidente nei suoi effetti per le nostre tasche: la stima di Assoutenti dice che sale la spesa gli elettrodomestici più usati. Secondo quanto riportato da Ansa l’associazione ha calcolato che rispetto al 2021 l’importo è aumentato fino ad oltre 600 euro. In tutto e secondo standard i 13 apparecchi elettrici più usati nelle case degli italiani determinano un costo, alle tariffe attuali, pari a 607,5 euro annui a famiglia.

Assoutenti, sale la spesa per gli elettrodomestici

E attenzione, si tratta del 14% in più rispetto al 2021, quando cioè per gli stessi elettrodomestici, e con i medesimi consumi, la spesa è stata di circa 533 euro. Ma qual sarebbe ad esempio l’elettrodomestico che consuma più energia?

In pole c’è il condizionatore dell’aria

Non serve Assoutenti che però conferma: è senza dubbio il condizionatore d’aria, che in casa assorbe in media 400 Kwh all’anno. Si tratta di “una spesa per rinfrescare gli ambienti che si aggira attorno ai 95 euro annui a famiglia (considerate le tariffe elettriche attuali e i consumi di un nucleo di 3 persone che vive in una casa di 100 mq), contro gli 83 euro dell’analogo periodo del 2021 (II trimestre)”.