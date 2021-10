La storia di Birba, la cagnolina morta di dolore subito dopo il suo padrone

La commovente storia di Birba, la cagnolina morta di dolore subito dopo che il suo amato padrone era deceduto a settembre in quel di Asti

Sta commuovendo il web e i media la storia di Birba, la cagnolina morta di dolore subito dopo che il suo padrone, l’80enne di Asti Giovanni Cerruti, era deceduto. Birba aveva vissuto tutti i suoi anni accanto a Giovanni e quando l’uomo è morto Birba non ha semplicemente retto.

E pur essendo un cane in ottima salute è morta anche lei, schiantata dal senso di privazione per la perdita del suo punto di riferimento. La storia di Birba fa il paio con altre migliaia di vicende in cui l’amicizia del cane nei confronti degli uomini che elegge nella sua cerchia affettiva diventa un simbolo fulgido di amore, a volte di strazio insopportabile.

Giovanni Cerruti era morto a settembre dopo una vita di lavoro e negli ultimi suoi giorni di vita la cagnolina sembrava aver intuito che qualcosa non andava e che un legame stava per spezzarsi inesorabilmente. Dopo soli 20 giorni dal decesso e dalla tumulazione del suo umano Briba se ne è andata anch’essa.

E Massimo, il figlio di Giovanni, ha voluto raccontare questa storia straordinaria con un toccante post su Facebook: “Si è lasciata andare anche lei, per raggiungerlo ancora e sempre, ovunque fosse. Non sottovalutiamo mai il profondo affetto, l’amore vero, totale e incondizionato che i nostri amici animali sanno provare per noi”. No, non sottovalutiamolo mai, Birba e quelli come lei non ce lo perdonerebbero.