La Talpa, conduzione: altra doccia fredda per Barbara D’Urso

Barbara D'Urso sarà al timone de La Talpa? La voce non ha trovato conferme per la conduttrice.

stando a indiscrezioni dopo esser stata “spodestata” dalla conduzione di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, Barbara D’Urso non sarà neanche alla conduzione de La Talpa (come vociferato nei giorni scorsi).

Barbara D’Urso: la Talpa

Per diverse settimane si è vociferato che Barbara D’Urso avrebbe potuto essere al timone dello show precedentemente condotto da Paola Perego, la Talpa.

La voce è stata invece definitivamente smentita nelle ultime ore e pertanto la conduttrice sarà – come già anticipato – alla conduzione del solo Pomeriggio Cinque. La decisione del “ridimensionamento” di Barbara D’Urso a Mediaset sarebbe stata dai vertici televisivi e dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe avuto con la conduttrice un colloquio privato prima della presentazione dei nuovi palinsesti.

Barbara D’Urso e Pier Silvio: il ridimensionamento

Barbara D’Urso ha dichiarato che il suo “ridimensionamento” a Mediaset non sarebbe dovuto a un calo degli ascolti o dell’indice di gradimento, bensì a delle reali esigenze editoriali.

La conduttrice ha rivelato parte del colloquio avuto con Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset.

“Io ridimensionata perché trash? Ho alcuni detrattori, soprattutto sui social, ossessionati da me. Ho fatto ciò che potevo e che, fra l’altro, piaceva alla gente: quel rumore di fondo per cui Live Non è la D’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Ho parlato a lungo con Piersilvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri.

Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori”.

Barbara D’Urso: le vacanze estive

Barbara D’Urso sta trascorrendo le vacanze estive lontana dal piccolo schermo e sui social non ha mancato di condividere con i fan alcuni scatti dei suoi look bollenti. Secondo indiscrezione la conduttrice sarebbe legata al broker assicurativo Francesco Zangrillo.