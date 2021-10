La trasformazione di Kelly Osbourne: da brutto anatroccolo a cigno “fatale”: figlia di un'icona del metal, sembrava condannata al ruolo della "dark sfigata"

La trasformazione che ha subito Kelly Osbourne, figlia della star metal Ozzy ed interprete della serie incentrata sulla sua stessa famiglia, ha del clamoroso: da brutto anatroccolo Kelly si è trasformata in cigno “fatale”. E la sua non è stata solo una rivoluzione estetica ma anche il superamento di una fase terribile della sua vita.

La trasformazione di Kelly Osbourne e i due episodi che l’hanno innescata

L’input a ché Kelly decidesse di cambiare le è stato dato, secondo il Mirror, da due episodi: il cancro diagnosticato a sua madre Sharon e il blitz con cui la stessa le trovò della droga pesante. Kelly apparve per la prima volta su MTV e divenne subito un’icona fra dark e trash, una specie di “demonietta” simpatica, ma “piccola e sboccata”, secondo Rolling Stone.

La malattia, la dipendenza e il tunnel della droga, poi la trasformazione di Kelly Osbourne

Quell’immagine la perseguitò, pur facendone la fortuna, per anni, e ovviamente venne corroborata dal fatto di essere la figlia di cotanto padre, non proprio un chierico salutista. Kelly iniziò a drogarsi 13 anni e, dopo una tonsillite, divenne dipendente dalla codeina, a cui sostituì ben presto la “più economica” eroina. Insomma, uno sfascio, umano e a traino anche estetico. Su Red Table Talk la stessa Kelly ha confermato tutto a Jada Pinkett Smith: “Ho continuato ad ammalarmi e ho avuto un brutto caso di tonsillite”.

Cosa c’è davvero dietro la trasformazione non solo esteriore di Kelly Osbourne

“Alla fine hanno dovuto sottopormi a un intervento chirurgico pazzesco, e poi, dopo, mi hanno dato il Vicodin, ed era tutto ciò di cui avevo bisogno”. E nella sua testa quella convinzione: “Sei grassa, sei brutta, non sei abbastanza brava, non piaci a nessuno, il successo non te lo meriti, alla gente piaci solo per chi sono i tuoi genitori”. Alla fine e dopo sei riabilitazioni Kelly ha capito che la sua vita poteva essere diversa, più serena e meno legata alla mistica della “figlia di”.

E da lì ha cominciato a prendere piede la sua trasformazione che oggi tutti i media notano e riportano con foto comparative fra un prima fatto di insicurezza ed un dopo fatto non solo di bellezza. Più e prima di quella il dopo di Kelly Osbourne è fatto di fiducia.