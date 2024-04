Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha fatto un importante annuncio ieri sera: Ankara ha deciso di imporre nuove restrizioni allo Stato di Israele e lo ha fatto a causa della guerra di Tel Aviv contro Hamas.

La Turchia impone restrizioni a Israele: la decisione

Finchè non ci sarà l’ufficiliatà di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, le restrizioni imposte dalla Turchia verso Israele rese ufficiali ieri, non cesseranno di esistere. È stato questo il chiaro messaggio fatto recapitare a Tel Aviv da Hakan Fidan nella serata di ieri. Il blocco riguarda 54 prodotti e materiali grezzi, tra cui ceramiche, fertilizzanti, marmo e acciaio che non potranno più essere esportati.

La Turchia impone restrizioni a Israele: critiche a Erdogan

Sull’argomento era stato molto criticato il presidente Erdogan negli scorsi mesi. In patria, infatti, tantissimi cittadini turchi avevano aspramente redarguito il presidente per non aver imposto grosse restrizioni a Israele nei primi mesi della guerra in Medio Oriente. Secondo le stime, pare che sia stato proprio questo il motivo principale dietro alla sconfitta di Erdogan alle amministrative, con tantissime persone che avevano deciso di non votare il presidente in carica perché infuriate dalla gestione della politica estera con Tel Aviv.