La Volta Buona: Alex Belli parla di Soleil, la Balivo lo fulmina

Alex Belli è stato ospite insieme a sua moglie Delia Duran del programma di Caterina Balivo, La Volta Buona, ed è tornato a parlare di Soleil Sorge.

Alex Belli nomina Soleil a La Volta Buona

Durante la sua partecipazione al GF Vip, Alex Belli ha dato vita a un discusso triangolo tra lui, l’influencer Soleil Sorge e la moglie Delia Duran. Dopo la fine del programma lui e Delia sono tornati a stare felicemente insieme, e l’attore ha chiuso definitivamente ogni rapporto con la Sorge. Durante la sua partecipazione a La Volta Buona insieme a Delia Duran, Belli è stato interrogato da Caterina Balivo in merito a quel particolare periodo, e ha detto:

“Con Soleil c’è stata una chimica artistica“, e ancora: “Quel programma è una bolla, un po’ come tutti i reality. Quello che succede all’interno di una dinamica di questo tipo – e che è successo a noi – è che tu certe cose le vivi in un modo, ma viste da fuori acquistano una valenza completamente diversa”. La conduttrice lo ha fulminato ed è sbottata affermando: “Delia! Non abusiamo di questa parola”. Delia dal canto suo è intervenuta affermando: “L’ho perdonato perché ho capito che in una situazione come quella chiunque potrebbe perdere la testa“.

In tanti sui social si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se Soleil Sorge romperà il silenzio in merito alla questione.