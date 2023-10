La pasticceria Nascimben in viale Luzzatti, a Treviso, è stata svaligiata da un ladro “nudista” nella notte: a svelare il singolare particolare, sono state le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

Ladro nudista alla pasticceria Nascimben, furto ripreso dalle telecamere

A dimostrare che il ladro dietro il bancone abbia agito a petto nudo e con la maglietta avvolta attorno alla testa sono stati i fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno della pasticceria di viale Luzzatti che ha subito il furto. La diffusione dei fotogrammi alimenta le ipotesi e le congetture sul motivo per il quale il furfante non indossasse l’indumento.

Alcuni hanno ipotizzato che il gesto possa essere un atto di esibizionismo o una presa in giro nei confronti del titolare del locale mentre altri credono che la maglietta sia stata maldestramente usata come passamontagna d’emergenza per impedire alle forze dell’ordine di procedere con l’identificazione. Infine, c’è anche chi ha ribattezzato il soggetto immortalato delle telecamere come “ladro naturista”.

Nel frattempo che ci si interroga sul ladro, il giovane erede della pasticceria, Alberto Nascimben, e i suoi collaboratori sono rimasti vittima dell’ennesimo furto notturno perpetrato contro un esercizio pubblico.

Il titolare: “Più danni che soldi”

Il colpo è stato messo a segno nei giorni scorsi, intorno all’una di notte. Nessun testimone ha assistito all’episodio.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate, il ladro ha forzato la porta d’ingresso della pasticceria in viale Luzzatti, nelle vicinanze del Put, e ha svuotato la cassa. Subito dopo, è passato agli scaffali. Il titolare Nascimben ha scoperto il furto la mattina seguente, all’apertura del locale. È stato a questo punto che l’erede della dynasty di pasticcieri ha contattato le autorità e ha consegnato loro i filmati nei quali è presente l’intera sequenza della rapina, incluso il fotogramma del ladro che porta via con sé il cassetto del registratore di cassa.

“Non ha portato via molti soldi, anzi”, ha rivelato il giovane imprenditore. “Ma in questi casi ci sono danni dalla cassa agli infissi, ed altri danni procurati all’interno del locale”, ha aggiunto.