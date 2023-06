Ancora dispersi a Lampedusa. Durante la notte tra martedì 20 e mercoledì 21 giugno un barchino di sei metri con a bordo quarantaquattro migranti è affondato in area Sar. Il bilancio è di tre dispersi.

620 ospiti a Contrada Imbriacola

Tra i migranti a bordo c’erano anche sei donne, tutte salve. I naufraghi sono stati sbarcati all’alba a molo Favarolo. Sempre a Lampedusa sono sbarcati nelle ultime ventiquattro ore altri trentotto migranti, tra cui una donna. Sono stati quattordici in totale gli sbarchi sull’isola fino a tarda notte per un numero di migranti pari a 564: a Contrada Imbriacola ci sono attualmente 620 ospiti. Mille i migranti trasferiti invece nella giornata di martedì 20 a Porto Empedocle e Reggio Calabria.

Bilaterale Meloni-Macron

Intanto Giorgia Meloni ha incontrato Emmanuel Macron in un bilaterale a Parigi per parlare di vari dossier, tra cui migranti e investimenti. «Non possiamo consentire che tornino parametri europei che oggi sarebbero assolutamente inadeguati. La sfida è una governance incentrata sugli investimenti sulle materie strategiche, che non possono essere considerati come tutti gli altri. Su questo siamo d’accordo con la Francia» ha dichiarato la premier italiana. Il presidente francese ha invece segnalato in coda al confronto la necessità di coordinare i due Paesi sui flussi migratori per «evitare drammi nel Mediterraneo».