Situazione critica a Lampedusa, l’hotspot dell’isola è vicino al collasso a causa dei nuovi sbarchi di migranti: sono oltre 1.300 adesso.

A Lampedusa i migranti ospiti dell’hotspot hanno raggiunto quota 1.359 dopo l’ultimo sbarco, avvenuto nella notte, che ha aggiunto le ultime 218 persone.

Dalla struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola, lunedì, con i traghetti di linea per Porto Empedocle, erano state trasferite 430 persone.

Per oggi, mentre la Prefettura di Agrigento attende conferma dell’arrivo a Lampedusa della nave “Diciotti”, che dovrebbe imbarcare 600 migranti, è stato già disposto il trasferimento di 232 persone con il traghetto “Galaxy”, che in serata arriverà a Porto Empedocle.

Sul tema migrazioni si è espresso anche il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, proprio in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato:

«Da sempre l’Italia è in prima linea nell’adempiere all’alto dovere di solidarietà, assistenza e accoglienza, secondo quanto previsto dalla Costituzione per coloro ai quali venga impedito nel proprio paese l’effettivo esercizio dei diritti e delle libertà democratiche. […] Circa 100 milioni di uomini, donne e bambini, in tutti i continenti, sono costretti a lasciare le proprie case per trovare protezione contro la persecuzione, gli abusi, le violenze. Il senso di umanità e il rispetto per i più alti valori iscritti nella Costituzione repubblicana impongono di non ignorare il loro dramma».