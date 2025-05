Scopriamo come la grafia del Santo Padre rivela la sua natura socievole e analitica.

Un’analisi grafologica della scrittura

La scrittura di Papa Leone XIV offre uno spaccato affascinante della sua personalità. La fluidità con cui le lettere scorrono sul rigo di base è un chiaro indicativo della sua natura socievole e spontanea. Questo aspetto emerge con forza, rivelando un individuo che sa interagire con gli altri in modo naturale e coinvolgente.

Tuttavia, non manca di mostrare un lato ironico, capace di affrontare le situazioni con leggerezza e sagacia.

Dimensione e inclinazione delle lettere

Un altro elemento significativo è la dimensione delle lettere, che risulta essere molto piccola, quasi minuta. Questo dettaglio suggerisce una personalità riflessiva e razionale, ma anche estremamente sensibile. La scelta di caratteri così piccoli denota un’attenzione ai dettagli e un approccio analitico, che porta il Santo Padre a esaminare ogni aspetto delle questioni che affronta. Non si tratta di una persona avventata; al contrario, la sua pragmatica concretezza emerge chiaramente nelle decisioni che prende, anche di fronte a problemi complessi.

Il segno della determinazione e dell’ascolto

La pressione esercitata sulla penna durante la scrittura rivela una personalità ferma e decisa, pronta a portare avanti le proprie idee e programmi. Tuttavia, Papa Leone XIV dimostra anche una notevole capacità di ascolto, facendo tesoro dei suggerimenti altrui. Questo equilibrio tra determinazione e apertura mentale è un segno distintivo della sua leadership. La prolungazione dell’astina finale di alcune lettere, che si estende in linea retta, è un chiaro indicativo della sua ipercriticità verso se stesso e della continua ricerca della perfezione.

Il senso del dovere e la coerenza

Un aspetto fondamentale della sua personalità è il forte senso del dovere. Papa Leone XIV è noto per mantenere sempre la parola data, un valore che riflette la sua integrità e coerenza. Le lettere, inclinate verso il margine destro del foglio e spesso legate tra loro, evidenziano un’intelligenza assimilativa. Questa caratteristica gli consente di recepire concetti complessi e di sviluppare una consequenzialità di pensiero che lo porta a mettere in fila idee e concetti, per poi trarne una visione complessiva e agire di conseguenza.