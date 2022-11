Lando Buzzanca ricoverato: "Scheletrico e sfinito"

Lando Buzzanca è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma e il suo medico ha rotto il silenzio sulle sue condizioni.

Lando Buzzanca ricoverato

In tanti tra i fan di Lando Buzzanca sono preoccupati per le sue condizioni, specie dopo quanto affermato dal medico curante dell’attore che, in queste ore, ha dichiarato: “Non mi ferma la privacy, ma il rispetto per una icona italiana del cinema famosa in tutto il mondo. Le amorevoli cure dichiarate nel ricovero in rsa dal 27 dicembre dell’anno scorso, hanno travolto un uomo, che un anno fa camminava e parlava, nella tragica ombra di sé stesso, sempre rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito e drammaticamente lucido“.

Il medico di fiducia di Buzzanca, Fulvio Tomaselli, sostiene che le condizioni di Buzzanca siano peggiorate da quando è stato ricoverato un RSA. Nei giorni scorsi è stato portato al Gemelli a seguito di una caduta, e al momento non è dato sapere quando potrà lasciare l’ospedale. A causa della caduta l’attore avrebbe battuto la testa e per questo in ospedale sarebbero stati svolti accertamenti. In tanti sono preoccupati per le sue condizioni e tra i fan c’è chi ha espresso affetto e solidarietà attraverso le pagine social a lui dedicate.

Al momento la famiglia di Lando Buzzanca non ha rilasciato comunicati ufficiali in merito a quanto affermato dal medico curante dell’attore e per saperne di più in merito alle sue condizioni non resta che attendere.