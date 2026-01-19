Larisa Dolina: La Controversia Immobiliare e il Rientro dell'Appartamento Restituito

La celebre cantante russa Larisa Dolina ha recentemente lasciato il suo appartamento a Mosca, segnando la conclusione di una controversa battaglia legale che ha scosso il mercato immobiliare russo. Questa intricata vicenda ha visto coinvolti truffatori, inganni e un lungo iter giudiziario che ha occupato le cronache locali per mesi.

La vendita e le truffe scoperte

, Polina Lurye, un’imprenditrice di 34 anni, ha acquistato un appartamento di cinque stanze nel rinomato quartiere di Khamovniki, precedentemente di proprietà di Dolina. Tuttavia, è emerso che la cantante di 70 anni era stata ingannata da falsi agenti dei servizi segreti russi (FSB), i quali avevano orchestrato una truffa per ottenere la vendita della proprietà.

Il coinvolgimento di Lurye

Ignara della frode, Lurye ha versato la considerevole somma di 112 milioni di rubli (circa 1,4 milioni di dollari) per l’acquisto dell’immobile. Questo pagamento ha innescato una lunga e complessa battaglia legale tra la nuova proprietaria e Dolina, con diverse sentenze iniziali che avevano avallato la posizione della cantante, creando un precedente noto come effetto Dolina.

La battaglia legale e le conseguenze

Il conflitto legale ha coinvolto tre diverse corti, tutte schierate inizialmente a favore di Dolina. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni nel settore immobiliare, poiché ha aperto la porta a potenziali frodi simili, con un incremento del 20% dei casi legali legati a vendite immobiliari problematiche nell’ultimo anno.

La sentenza della Corte Suprema

Nel mese di dicembre, la Corte Suprema della Russia ha finalmente stabilito che Lurye era la legittima proprietaria dell’appartamento, rappresentando una rara vittoria per i cittadini privi di legami con il governo. Questa sentenza ha spianato la strada per la restituzione dell’immobile, che ha avuto luogo la scorsa settimana.

Evacuazione e condanne

Il legale di Lurye, Svetlana Sviridenko, ha confermato che le chiavi sono state ufficialmente consegnate, mentre Dolina è stata costretta a lasciare l’appartamento dopo aver superato la scadenza stabilita. Secondo le ultime notizie, la cantante si trovava in vacanza negli Emirati Arabi Uniti al momento dell’evacuazione.

In un ulteriore sviluppo della vicenda, un tribunale di Mosca ha emesso condanne da quattro a sette anni di carcere per quattro individui accusati di aver orchestrato la frode che ha coinvolto Dolina e Lurye. Questo evento ha evidenziato l’importanza di una maggiore protezione per i venditori e gli acquirenti nel mercato immobiliare.

La storia di Larisa Dolina non è solo una questione di spostamento di proprietà, ma una riflessione su come le frodi immobiliari possano avere ripercussioni profonde e durature. La vicenda ha messo in luce la necessità di una maggiore vigilanza e di misure di sicurezza nel settore immobiliare, affinché simili truffe non possano ripetersi in futuro.