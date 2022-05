Laura Torrisi infiamma i social: gli scatti in bikini

Laura Torrisi ha conquistato i fan dei social con il suo fisico mozzafiato e un seducente bikini.

Laura Torrisi ha lasciato i fan a bocca aperta con dei sensuali scatti in bikini durante una sua gita fuori porta.

Laura Torrisi: gli scatti in bikini

Laura Torrisi si è concessa una gita fuori porta con zaino in spalla e bermuda e, una volta arrivata sulle sponde di un torrente, ha approfittato del primo caldo per sfoderare un seducente bikini e concedersi un tuffo nell’acqua gelata.

Le sue foto hanno fatto il giro dei social dove in tanti l’hanno lodata per la sua stroardinaria bellezza e per il suo fisico mozzafiato. L’attrice ha compiuto da poco 42 anni, ma tra i fan c’è anche chi sostiene che abbia il fisico di una ventenne: “Un minuto di silenzio per tutte le ventenni che si sentivano fi… fino a qualche minuto fa”, ha scritto un utente via social.

La vita privata

Laura Torrisi è madre di una bambina, Martina, nata dalla sua relazione con Leonardo Pieraccioni. I due hanno mantenuto buoni rapporti per il bene della figlia, a cui sono molto legati entrambi. Il regista ha affermato di aver vissuto un lungo periodo da single dopo la dolorosa rottura dall’attrice, di cui è stato follemente innamorato.

“Lei era perfetta, fisicamente e mentalmente: una ragazza di provincia come me, che ama parlare del pizzicagnolo e vivere in campagna.

Una così non mi ricapita più”, aveva confessato Pieraccioni, e ancora: “Non stavamo più insieme da due anni e mezzo quando uscì l’intervista al suo presunto amante, era normale che lei facesse la sua vita. Io sospettavo che avesse incontrato qualcuno ma per vergogna (non volevo fare la figura di quello che si lascia poco dopo aver fatto una figlia) ho preferito non ufficializzare la separazione. Visto che abitiamo in due case attigue, continuiamo ancora a mangiare e fare vacanze insieme”.