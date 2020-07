Laura Torrisi e Pieraccioni sono stati tra le coppie più belle dello show business, e continuano a mantenere ottimi rapporti.

Quella tra Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni è stata una storia d’amore che ha fatto sognare milioni di telespettatori e che è stata consacrata dall’arrivo di una figlia, Martina. La coppia è stata insieme per cinque anni e oggi i due mantengono ottimi rapporti.

Laura Torrisi e Pieraccioni: i motivi della rottura

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni sono stati legati dal 2009 al 2014 e solo due anni più tardi i due hanno confessato di essersi separati. Leonardo Pieraccioni non ha mai nascosto che per lui Laura Torrisi sarebbe stato il grande amore della sua vita e che infatti dopo di lei sarebbe rimasto single per diversi anni (oggi avrebbe ritrovato la serenità accanto a Teresa Magni).

Il regista ha rivelato che alcune delle sue liti con l’allora compagna le avrebbe addirittura inserite nei suoi film: “Persone come me hanno speranza solo con le crocerossine. Alcune nostre liti le ho messe nei film: la moglie che accusa il marito di avere una stanza dei balocchi e di non averla mai portata a vedere l’aurora boreale. Quante volte Laura me l’aveva chiesto?”, ha dichiarato Pieraccioni.



I due hanno deciso di mantenere buoni rapporti soprattutto per il bene della figlia, Martina, che oggi vive con la mamma Laura. Pieraccioni non ha mai nascosto di essere fortemente legato a sua figlia, che vedrebbe ogni volta che può.

Sulla sua ex Pieraccioni ha confessato: “Ci è voluta tanta intelligenza, ma siamo riusciti ad avere un rapporto di stima e affetto”.