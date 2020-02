Avete mai visto la nuova fidanzata di Leonardo Pieraccioni? Si chiama Teresa Magni ed è praticamente la fotocopia della sua ex Laura Torrisi

Reduce dal successo della riproposizione televisiva dello spettacolo con gli amici di sempre Carlo Conti e Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni resta uno degli attori più amati di sempre. Appena compiuti i suoi 55 anni, come è messo però dal punto di vista sentimentale il noto regista toscano?

Dopo la rottura con l’ex gieffina Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni sembra dunque avere trovato di nuovo l’amore. Secondo quanto emerso dai rumors sul web nonché da una foto pubblicata su un magazine di gossip, la nuova fiamma dell’attore parrebbe molto somigliante alla sua ex. Addirittura alcuni dicono che sia la sosia dell’attrice, che lo scorso settembre ha preso parte ad Amici Celebrities di Maria De Filippi. Pieraccioni, dal canto suo, viene da un lungo periodo di singletudine, anche se ora sembra essere nuovamente innamorato.

Teresa Magni: tutto sulla fidanzata di Pieraccioni

La nuova fidanzata di Leonardo Pieraccioni, anche lei originaria di Firenze, non fa parte del mondo dello spettacolo. Il suo nome è Teresa Magni ed è stata paparazzata diverse volte il compagnia del regista toscano. I due pare che siano una coppia già da un paio d’anni, pur non avendo molte altre notizie a riguardo.

La Magni è inoltre molto più giovane rispetto a Pieraccioni: ha infatti 37 anni, ma la grande differenza d’età non sembra essere per loro un problema. Anche Teresa ha una figlia che si chiama Anna, nata da una precedente relazione, ma di lei non sappiamo altro di più.