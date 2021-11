Lauro di Unimpresa: “Per il bene supremo del paese subito obbligo vaccinale, se braccio di ferro ci deve essere, ci sia subito e senza altre vittime"

In una nota ufficiale Raffaele Lauro di Unimpresa lo ha detto chiaramente, in punto di salute pubblica e di economia: “Per il bene supremo del paese subito obbligo vaccinale”. Il segretario generale dell’associazione non vede alternative e teme i “mostri” innescati dal negazionismo antiscientifico.

Raffaele Lauro di Unimpresa: “Subito obbligo vaccinale, non possiamo rinviare oltre”

Ha scritto Lauro: “Appare evidente, anche ai ciechi e ai sordi, ma non ai matti, che l’introduzione dell’obbligo vaccinale non possa essere rinviata oltre! Il tempo è scaduto! Se braccio di ferro ci deve essere, ci sia subito. Hic et nunc, senza provocare altre migliaia di vittime innocenti”. E ancora, affrontando il tema dei negazionisti e della loro pericolosità: “Se la schiera dei deliranti dovesse ingrossarsi, potrebbe diventare difficile in futuro, e con danni non prevedibili, tenere sotto controllo la situazione, nel rispetto dell’ordine repubblicano.

Non c’è più tempo da perdere, per il bene supremo del nostro Paese”.

“Subito obbligo vaccinale, i negazionisti sono una minaccia”: per Unimpresa lo dice Raffaele Lauro

Quindi “continuare a negare irrazionalmente, i valori della scienza e della ricerca, in campo biomedico, per migliorare i mezzi, gli unici finora disponibili, come i vaccini, al fine di contenere e tentare di vincere la guerra contro la pandemia da covid-19, rappresenta una minaccia per la sopravvivenza dell’intero genere umano”.

“Questa epidemia non sarà l’ultima, subito obbligo vaccinale”: come Lauro di Unimpresa vuole combattere i mostri del negazionismo

Poi la chiosa del segretario generale di Unimpresa: “Questa epidemia non sarà l’ultima e altri virus, ancora più insidiosi e letali, sono in agguato e in grado di provocare un’apocalisse globale. Il negazionismo antiscientifico, quindi, rischia di generare proprio i mostri che, inconsapevolmente o irresponsabilmente, teme e denunzia: la dittatura e la fine delle libertà”.