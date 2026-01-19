Lazio e Como: Scontro decisivo per la qualificazione in Europa

AGGIORNAMENTO ORE 19 GENNAIO – Oggi, lunedì 19 gennaio, la Lazio scende in campo per un’importante sfida di Serie A. I biancocelesti affrontano il Como all’Olimpico, nel match che conclude la 21ª giornata di campionato. Dopo il successo in trasferta contro il Verona, la squadra di Sarri cerca un altro risultato positivo per restare competitiva nella corsa all’Europa.

Il contesto della partita

La Lazio arriva a questo incontro con grande motivazione, avendo recentemente ottenuto una vittoria fondamentale. D’altra parte, il Como, allenato da Fabregas, ha subito una sconfitta interna contro il Milan, rendendo questa sfida ancora più cruciale. Attualmente, il Como occupa la sesta posizione, ma la Lazio è determinata a ridurre il divario di sei punti che la separa dalla squadra avversaria.

Un riscatto necessario

Non si tratta solo di un match per accorciare le distanze in classifica, ma anche di un’opportunità di riscatto per la Lazio, che all’andata ha subito un pesante 3-0. Questo risultato aveva messo in allerta l’ambiente laziale, costringendo Sarri a rivedere le strategie di gioco. Le dichiarazioni del centrocampista Nicolò Rovella riflettono l’intento di affrontare la partita con una mentalità rinnovata, evidenziando come il Como si troverà di fronte a una Lazio più forte e motivata.

Le probabili formazioni

Per questa sfida, Sarri dovrà valutare alcuni infortuni e condizionamenti. Il centrocampo potrebbe registrare l’assenza di Basic, mentre Vecino è in dubbio. Tuttavia, il tecnico può contare sul rientro di Zaccagni, recentemente tornato dalla squalifica. Il nuovo acquisto Taylor è atteso in campo come mezzala, mentre l’attaccante Ratkov potrebbe partire dal primo minuto.

Formazioni attese

Secondo le ultime indiscrezioni, la Lazio schiererà un 4-3-3: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. Il Como risponderà con un 4-2-3-1: Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.

Dove seguire la partita

Per tutti gli appassionati, il match sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Dazn, accessibile tramite smart TV. Sarà disponibile anche in streaming attraverso l’app e il sito web di Dazn, permettendo a tutti di seguire la sfida in tempo reale.

Un incontro che promette emozioni e intensità, con la Lazio determinata a sfruttare il fattore campo e il Como pronto a offrire una resistenza tenace. Gli occhi saranno puntati sull’Olimpico per verificare se i biancocelesti riusciranno a conquistare la tanto desiderata vittoria e a mantenere vive le speranze di una qualificazione europea.