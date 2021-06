Lazio, prenotazioni aperte per campagna vaccinale 17-24 anni

Dalla mezzanotte di domenica 13 giugno si apre la campagna vaccinale nel Lazio per la fascia d'età 17-24 anni. Previsti solo Moderna o Pfizer.

Dalla mezzanotte di domenica 13 giugno 2021 si aprono ufficialmente le prenotazioni per la campagna vaccianle nel Lazio della fascia d’età 17-24 anni. Per la fascia 12-16 anni è richiesta la prescrizione del pediatra o del medico di base.

Previsti vaccini Moderna e Pfizer per la fascia d’età in questione, dato lo stop sulla somministrazione del vaccino Astrazeneca per gli under 60 anni.

Campagna vaccinale Lazio: via alla fascia 17-24 anni

A partire dalla mezzanotte di domenica 13 giugno 2021 (ergo, dalle 00 di lunedì 14 giugno), anche nel Lazio si apre la campagna vaccinale per la fascia dei 17-24 anni (quindi nati tra il 1997 e 2004).

In questo modo la Regione sblocca anche l’ultima fascia della poplazione ancora in attesa del vaccino. Per quanto riguarda la fascia dei giovanissimi tra i 12 e 16 anni, ci si dovrà rivolgere esclusivamente al pediatra o medico curante per la decisione sul vaccino.

Ricordiamo infatti che le prenotazioni sono partite lo scorso 11 giugno dal medico di famiglia, come annunciato anche dall’assessore regionale Alessio D’Amato. Ecco le informazioni principali sull’iter di prenotazione e i vaccini che verranno somministrati.

Campagna vaccinale Lazio, prenotazioni per fascia 17-24 anni

Come già delineato per tutte le fasce precedenti, anche per la fascia 17-24 anni si potrà accedere alla campagna vaccinale direttamente dal sito della Regione Lazio.

Basterà accedere al portale, inserire i dati anagrafici e codicie fiscale (codice TEAM di tredici cifre, in basso a sinistra della tessera sanitaria).

Sarà possibile scegliere la data preferita tra le opzioni presentate, con la vaccinazione negli hub vaccinali, farmacie, policlinici o medici di base.

Per quanto concerne il richiamo, tutto dipenderà dal tipo di vaccino somministrato. In caso di hub la data del richiamo appare autometicamente dopo la sottoscrizione alla prima dose. Per quanto riguarda il medico di base, invece, si concorderà con lui la data per la seconda dose.

Campagna vaccinale Lazio, quali vaccini per 17-24 anni?

Per quanto riguarda il tipo di vaccini che verrà somministrato alla fascia d’età 17-24 anni, la regione Lazio si attiene al protocollo e al regolamento governativo.

A tutti i ragazzi si somministerà Pfizer o Moderna, dato lo stop impartito nei giorni precedenti alal somministrazione del vaccino Astrazeneca sotto i 60 anni.