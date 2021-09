Dalla tomba di Daniel Guerini sono stati rubati alcuni cimeli della Lazio: uno stemma, una sciarpa e un aquilotto

Dalla tomba di Daniel Guerini – il giovane della Primavera della Lazio scomparso in seguito a un incidente stradale lo scorso marzo- sono stati rubati alcuni cimeli. L’appello della madre affinchè tutto venga restituito e lo sconcerto di Ciro Immobile su instagram.

Daniel Guerini: rubati cimeli dalla tomba

Roma – Un gesto per il quale non ci sono parole in grado di descriverne la bassezza e la gravità. Dalla tomba al Cimitero del Verano di Daniel Guerini – il giovane della Primavera della Lazio scomparso lo scorso marzo – sono stati rubati una serie di cimeli: uno stemma della Lazio, una sciarpa e un aquilotto.

Altro dolore che si aggiunge a quello della perdita di questa giovane promessa della Lazio in seguito al tragico incidente stradale in via Palmiro Togliatti.

Daniel Guerini: l’appello della madre affinchè venga restituito quanto trafugato dalla tomba

A denunciare il gravissimo furto, la mamma di Daniel, Michela Priori, che su instagram ha espresso lo sconcerto misto a rabbia per quanto accaduto:

“A te brutto indegno/a che ti sei permesso/a di rubare sulla tomba di Guero ti auguro tutto il male del mondo. Una sciarpa, uno stemma e un aquilotto” .

Allo stesso tempo la signora Michela ha anche fatto un appello affinchè tutto venga restituito:

“È stata svuotata la cappella di mio figlio Daniel.

Sono state portate via sciarpe, foto, cimeli e tanti ricordi portati dagli amici di mio figlio. Faccio un appello perché tutto venga riconsegnato”.

Anche Ciro Immobile interviene sul grave furto di ricordi e cimeli alla tomba di Daniel Guerini

Sui social in tanti hanno manifestato lo sdegno e la solidarietà verso la famiglia e gli amici di Daniel. Anche l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha espresso il suo rammarico in una story su instagram: “Guero perdonali non sanno quel che fanno. Sconcertante, senza un briciolo di umanità.

Che vergogna”.