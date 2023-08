Lazza, la frecciatina ai The Kolors non piace ai fan: "Mica sei De Andrè"

Lazza, la frecciatina ai The Kolors non piace ai fan: "Mica sei De Andrè"

Lazza lancia una frecciatina ai The Kolors: i fan si schierano, quasi in massa, con ItaloDisco.

Frecciatina inaspettata da parte di Lazza ai The Kolors. Il cantante di Cenere ha sganciato un commento poco carino alla band e i fan sono apparsi divisi. Qualcuno è d’accordo con lui, mentre tanti altri lo hanno attaccato.

Tramite il suo profilo Twitter, Lazza ha sganciato una frecciatina ai The Kolors. La band, diventata famosa grazie ad Amici di Maria De Filippi, sta dominando l’estate con la canzone ItaloDisco. Molto probabilmente, l’artista di Cenere ha provato un pizzico di invidia e ha voluto condividere con i fan il suo pensiero.

Il tweet di Lazza

Lazza ha esclamato:

“C’è per caso qualcuno che vuole scrivermi ‘questa non è Ibiza’?”.

Non è stata questa battuta, però, a scatenare il putiferio, ma l’emoticon che il cantante ha aggiunto. Lazza ha scelto l’emoji di un WC. E’ chiaro, quindi, che il suo apprezzamento per ItaloDisco è pressoché nullo.

I fan attaccano Lazza per la frecciatina ai The Kolors

La frecciatina di Lazza ai The Kolors ha diviso il popolo dei social, ma c’è da dire che i fan che non hanno apprezzato il WC superano di gran lunga quelli che si sono fatti una risata. Su Twitter si legge: “Fratè, mica penserai di essere De André…“, oppure “Comunque non c’è bisogno di mettere la firma alla fine dei tweet“, o ancora “Dai Lazzaro svegliati ca**o, basta con queste bambinate“.