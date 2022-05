LDA invita Lulù a partecipare al suo videoclip: “Se vuoi scrivimi”

LDA ha invitato Lulù Selassié a prendere parte al suo videoclip del brano Bandana.

Dopo che nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni in merito a un presunto avvicinamento tra LDA e Lulù Selassié, il rapper appena uscito da Amici ha deciso di coinvolgere la principessa etiope in un suo nuovo progetto.

LDA: l’invito a Lulù per il suo videoclip

Nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni in merito ad un presunto avvicinamento tra LDA – alias Luca D’Alessio – e la principessa etiope Lulù Selassié. La questione è stata smentita dai due diretti interessati che, a quanto pare, non si sono mai conosciuti. Nonostante questo LDA ha colto la palla al balzo per coinvolgere Lulù nei suoi prossimi progetti lavorativi e in particolare l’ha invitata a prendere parte al set per il videoclip di Bandana, suo nuovo brano.

“Io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa perché su Twitter girava questa cosa. Io e lei non ci conosciamo, se vuole fare il video per me non ci sono problemi. Non so da cosa sia nata questa cosa”, ha dichiarato LDA, e ancora: “Lulù se vuoi scrivimi ci organizziamo per un futuro video di Bandana. Non sapevo nulla di questa cosa ma se vogliamo fare il video facciamolo, non ci sono problemi.”

Lulù Selassié è single

Lulù Selassié è da poco tornata single dopo la fine della sua storia con Manuel Bortuzzo. I due si erano innamorati nella casa del GF Vip, ma la loro storia è durata appena un mese dopo la fine del programma. Lulù a tal proposito ha dichiarato: “Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi dal primo istante. Io e Manu invece facevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività.

Manuel ha subito grandi pressioni dai familiari”, e ancora: “Amici che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono aver fatto un bel lavaggio del cervello perché fino a due giorni fa noi eravamo insieme. Abbiamo festeggiato i sette mesi insieme e ci siamo svegliati accanto”.