Condizioni critiche per Bruce Willis: l'attore no parla quasi più e ha perso al voglia di vivere a causa di una malattia neurologica

Bruce Willis non parla quasi più e anche i suoi amici più cari hanno la sensazione di rappresentare, per lui, dei volti ignoti, come per esempio lo sceneggiatore Glenn Gordon Caron che lo conosce dagli anni Ottanta.

Le condizioni di Bruce Willis

Oggi Bruce Willis ha 68 anni e nella sua carriera conta tantissimi film di azione in cui è stato apprezzato da diverse generazioni di amanti del genere.

Oggi purtroppo è lontano dalle scene per via di una grave malattia neurologica, l’afasia, infermità progressiva per la quale non c’è cura.

Molti amici vanno a trovarlo regolarmente ma lui non è più quello di un tempo: parla pochissimo e non ha interesse per nulla, mentre una volta era amante della vita e accanito lettore. A parlare di Bruce Willis è stato un suo caro amico.

Le parole dell’amico di Bruce Willis

Glenn Gordon Caron è uno dei più cari amici dell’attore di Hollywood e si reca spesso a trovarlo.

“Sono convinto che mi riconosca ma solo per pochi minuti. Poi il suo sguardo diventa assente. Mi dispiace molto vederlo così, amava la vita ed era molto attivo” ha detto in una recente intervista.

Bruce Willis ha perso le capacità linguistiche e la malattia degenera sempre di più. La gioia di vivere se n’è andata e come sottolineato dall’amico di una vita, l’attore metteva entusiasmo in ogni cosa e viveva al massimo.

“Adorava svegliarsi al mattino e iniziare una nuova giornata, ora vede la vita come attraverso un filtro. Sono distrutto per le sue condizioni e sono vicino a sua moglie Emma che ogni giorno lo accudisce con amore”.