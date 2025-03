Stabilità clinica e monitoraggio continuo

Il bollettino medico serale ha sciolto la prognosi per Papa Francesco, segnalando un quadro clinico stabile e miglioramenti significativi. Tuttavia, i medici avvertono che la situazione rimane complessa a causa dell’importante quadro infettivo che ha portato al ricovero. La terapia farmacologica continuerà in ambiente ospedaliero per garantire la massima sicurezza e monitoraggio.

Le condizioni del Santo Padre sono state descritte come stabili, con esami del sangue che confermano i miglioramenti registrati nei giorni precedenti. La buona risposta alla terapia è un segnale positivo, ma i medici sottolineano la necessità di mantenere il Papa in ospedale per ulteriori cure e osservazioni.

Attività quotidiana e spiritualità

Nonostante le sue condizioni, Papa Francesco ha potuto partecipare agli Esercizi spirituali, seguendo le sessioni in collegamento video dall’Aula Paolo VI. Questo dimostra la sua determinazione a rimanere attivo spiritualmente, anche in un momento di difficoltà. Durante la giornata, il Papa ha alternato momenti di preghiera e riposo, continuando a ricevere l’Eucarestia e a dedicarsi alla meditazione.

Le fonti vaticane hanno confermato che il Pontefice continuerà a ricevere ossigeno, utilizzando sia la ventilazione meccanica non invasiva durante la notte che le cannule nasali durante il giorno. Questo approccio mira a garantire il suo benessere e a prevenire complicazioni ulteriori.

Prospettive future e celebrazioni imminenti

Le fonti vaticane invitano alla cautela riguardo al ritorno del Papa a Santa Marta, sottolineando che è prematuro fare previsioni finché i medici non sciolgono completamente la prognosi. La situazione attuale è caratterizzata da una stabilità, ma con la possibilità di criticità che potrebbero emergere.

Inoltre, il Pontefice si prepara a celebrare importanti anniversari, come l’ingresso nella Compagnia di Gesù e l’anniversario della sua elezione a Papa. Tuttavia, le celebrazioni dipenderanno dalle sue condizioni di salute e dalla possibilità di partecipare attivamente. La comunità cattolica rimane in preghiera per la salute del Santo Padre, seguendo con attenzione gli aggiornamenti medici.