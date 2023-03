Le diete da evitare nel 2023: la lista delle peggiori

Per dimagrire e perdere peso sono tantissimi e diversi i percorsi dimagranti che ogni soggetto decide di cominciare. Dalle diete monotematiche sino a quelle che promettono di far perdere i chili di troppo in pochi giorni, ma non sono mai adatte perché possono causare una serie di danni al fisico e alla mente. Vediamo quali sono le peggiori da non includere nel percorso dietetico.

Diete da evitare 2023

Quando si parla di dieta e di regime alimentare, ogni giorno ne sono proposte sempre di nuove. Non sempre le diete e i programmi alimentari dimagranti che si decide di seguire apportano dei benefici, dal momento che alcune comportano delle controindicazioni e degli effetti collaterali che possono essere alquanto controproducenti.

Sono dei regimi alimentari consigliati da influencer o dai guru che hanno l’obiettivo di far perdere peso in poco tempo. Questo tipo di dieta comporta delle difficoltà non solo dal punto di vista fisico con alcune problematiche che comportano, ma anche per quanto riguarda mentale in quanto si va incontro a difficoltà che possono compromettere il benessere psicofisico.

Ovviamente seguire le diete soltanto perché di tendenza o proposte da qualche influencer non è mai la mossa migliore per poter perdere peso. Ogni soggetto, a prescindere dai chili che dovrebbe perdere, deve rivolgersi a un esperto o professionista del settore per un regime dimagrante personalizzato e su misura.

Alcune diete non vanno proprio seguite dal momento che causano danni alla salute che possono durare anche nel lungo periodo.

Diete da evitare 2023: lista

Per quanto riguarda le diete ce ne sono alcune che non vanno proprio seguite e sono state inserite nella lista delle peggiori del 2023 proprio per una serie di problematiche a cui il corpo e la mente possono andare incontro. Per esempio, una dieta equilibrata o monotematica non è mai adatta perché manca di una serie di nutrienti di cui l’organismo ha bisogno.

Tra le diete considerate peggiori dell’anno, è possibile trovare:

la dieta Keta dal momento che risulta essere ricca di grassi, ma manca di carboidrati

la Atkins: bandisce la frutta e la verdura favorendo un consumo eccessivo di proteine animali

La Optavia: che consiste nell’assumere pochi carboidrati e prodotti confezionati ricchi di condimenti e grassi

la Slim Fast: si compone di un kit alquanto costoso e dannosa in quanto potrebbe portare a disturbi alimentari

dieta dei cibi crudi: ha pochissime calorie.

Le diete trovate online non sono consigliate, perché se da un lato comportano la perdita dei chili in eccesso in tempi rapidi, dall’altra causano una serie di danni, anche gravi, per la salute. Per questo è sempre consigliabile rivolgersi a un nutrizionista o dietista per cominciare un percorso dimagrante in modo che possa seguire il soggetto in tutte le fasi.

Dieta da seguire: integratore

Per riuscire a dimagrire in modo salutare senza causare problemi al fisico e alla mente, bisogna anche integrare una alimentazione che sia sana ed equilibrata insieme a un po’ di attività fisica. Alle varie diete è consigliabile associare un supporto alimentare che possa far perdere i chili in più e il migliore è proprio Spirulina Ultra, un integratore alimentare in compresse.

Una formula italiana che aiuta a perdere il peso in eccesso dal momento che si compone di elementi naturali che, lavorando insieme, fanno ottenere i giusti risultati. Infatti, assumendo una o due compresse poco prima dei pasti con un po’ di acqua, si agisce sulla fase del dimagrimento in modo rapido e sano.

Questo integratore permette di bruciare le calorie in eccesso, smaltire i chili di troppo aiutando anche a ridurre il proprio fabbisogno calorico. Funziona anche molto bene dal momento che lavora sul processo metabolico eliminando i tessuti adiposi, regola l’appetito in modo da evitare di abbuffarsi eccessivamente ai pasti.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Non ha controindicazioni, a differenza di alcune diete che sono considerate le peggiori, proprio perché si basa su elementi naturali che sono l’alga spirulina che blocca le riserve di adipe evitandone la formazione e la gymnema che regola il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi andando a sopperire al senso di fame.

Spirulina Ultra si basa su una formula esclusiva e originale che non si acquista nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto inserendo i propri dati nel modulo e attivando così, subito dopo la telefonata e conferma dell’ordine da parte dell’operatore, l’offerta di 4 confezioni a 49.99€ invece di 200. Per il pagamento sono consigliati Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna della merce a casa.

