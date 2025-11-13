Le email di Epstein rivelano legami con Trump e la Russia

Le nuove email rilasciate dal comitato di supervisione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno sollevato interrogativi significativi riguardo ai legami tra il defunto Jeffrey Epstein e l’ex presidente Donald Trump. Epstein, noto per le sue condanne legate a crimini sessuali, ha avuto una rete estesa di contatti internazionali che, secondo le email, includeva discussioni sulle politiche di Trump.

Questi documenti, ottenuti dopo un’azione legale contro l’eredità di Epstein, hanno messo in luce come Epstein parlasse frequentemente di Trump in corrispondenze private, risalenti a quasi 15 anni fa. Le email mostrano che Epstein menzionava Trump in relazione a diverse figure, tra cui alcune che sono state descritte come vittime di traffico sessuale.

Rivelazioni dalle email di Epstein

Tra le comunicazioni, un’email del 2011 evidenzia come Epstein suggerisse che Trump avesse trascorso molto tempo con una donna che, secondo alcuni, era collegata al suo giro di traffico. Epstein, in un messaggio a Ghislaine Maxwell, ex socia di Epstein ora condannata per traffico di esseri umani, affermava che Trump “sapeva delle ragazze”, insinuando che fosse a conoscenza delle attività discutibili di Epstein.

La reazione di Trump e del suo entourage

Trump e i suoi portavoce hanno rapidamente respinto le affermazioni, sostenendo che le email non provano alcun illecito. La segretaria stampa della Casa Bianca ha definito le rivelazioni come un “hoax” volto a minare la reputazione di Trump. Secondo Trump, l’ex presidente ha sempre mantenuto una posizione di rispetto nei confronti delle donne e ha affermato di aver allontanato Epstein dalla sua proprietà di Mar-a-Lago per comportamenti inappropriati.

Le implicazioni politiche delle scoperte

Le nuove informazioni hanno riacceso il dibattito sulla relazione di Trump con Epstein, in un periodo in cui la sua amministrazione è sotto scrutinio. Inoltre, il fatto che Epstein avesse accesso a figure politiche di alto profilo ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull’influenza in politica. Mentre i membri del Congresso cercano di ottenere ulteriori documenti, le informazioni già rivelate continuano a generare polemiche.

Un passato controverso

La storia di Epstein è costellata di scandali e controversie. Condannato nel 2008 per reati sessuali, Epstein ha ottenuto un accordo di non perseguimento che ha suscitato indignazione pubblica. Le sue relazioni con figure di spicco, tra cui Trump, hanno sollevato domande sulla cultura dell’impunità che sembra circondare alcuni potenti. I legami tra Epstein e Trump, pur non essendo stati formalmente incriminati, continuano a sollevare preoccupazioni sulla moralità e l’etica nella politica.

In definitiva, le rivelazioni recenti sulle email di Epstein offrono solo un’istantanea di una rete complessa di relazioni e poteri. La connessione tra Epstein e Trump, così come le implicazioni per la politica statunitense, rimangono temi di grande rilevanza e discussione.