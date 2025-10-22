Quando amore e lavoro si intrecciano, le storie diventano spesso più complicate di quanto appaiano. È il caso di Veronica Ruggeri e l’ex fidanzato Nicolò De Devitiis, protagonisti de Le Iene, che per anni hanno condiviso momenti pubblici e privati, tra viaggi, dediche social e interviste doppie. Nonostante la fine della loro relazione nel 2024 e i nuovi partner nella loro vita, sembra che tra i due continui a regnare un gelo palpabile, alimentando curiosità e rumor sul vero motivo della loro rottura.

La fine di un capitolo: Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis

Dopo cinque anni di relazione, Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis hanno deciso di chiudere la loro storia d’amore. Veronica, a giugno 2024, ha annunciato la separazione spiegando che, dato che avevano condiviso “diversi momenti belli della nostra storia”, le sembrava giusto comunicare ai fan che non stavano più insieme. Nicolò, intervenuto a Verissimo, ha chiarito che la decisione era maturata osservando come il rapporto non fosse più quello iniziale: “Ho visto che non c’era più quello che avevamo all’inizio e ho avuto il coraggio di lasciar andare. Con lei ho bellissimi ricordi e abbiamo passato molte cose insieme. Il nostro rapporto però non era più quello di prima e forse ci eravamo un po’ lasciati andare, eravamo come persi“.

La scelta di chiudere la relazione, secondo l’ex inviato de Le Iene, sarebbe stata presa di comune accordo dopo diversi confronti. Tuttavia, fonti vicine alla coppia hanno insinuato che la separazione sia stata meno serena di quanto dichiarato ufficialmente: Gabriele Parpiglia ha riportato che Veronica avrebbe scoperto dei tradimenti, arrivando lei stessa a porre fine alla relazione.

Le Iene, gelo assoluto tra Veronica Ruggeri e l’ex fidanzato Nicolò De Devitiis

A oltre un anno dalla rottura, sia Veronica che Nicolò hanno voltato pagina. Il conduttore ha iniziato una relazione con Luciana Montò, come testimoniato da un selfie pubblicato da Londra in cui la stylist appare abbracciata a lui, accompagnato da un semplice cuore rosso. Veronica, invece, con il cantante Giuseppe Zingaro del duo Viito.

Nonostante i nuovi amori, le tensioni tra i due ex fidanzati sembrano persistere: secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Chi, tra loro continuerebbe a regnare “gelo assoluto”, con entrambi che si evitano il più possibile durante le riprese de Le Iene. Questo scenario suggerirebbe che la versione ufficiale, secondo cui la separazione sarebbe stata concordata dopo confronti pacati, potrebbe non raccontare tutta la verità.