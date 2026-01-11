Le manifestazioni in Iran: la battaglia per la libertà contro il regime oppressivo

Le proteste in Iran stanno vivendo un’intensificazione senza precedenti, con manifestanti che riempiono le strade di Teheran e di altre città per il dodicesimo giorno consecutivo. Queste manifestazioni sono emerse a seguito di un contesto di gravi difficoltà economiche e di una crescente insoddisfazione verso il regime degli Ayatollah. Nonostante il tentativo del governo di soffocare il dissenso attraverso un blocco di internet, la voce dei cittadini continua a farsi sentire.

Repressione e blackout informativo

In risposta alla crescente agitazione, il governo iraniano ha attuato una repressione severa, che include l’arresto di migliaia di manifestanti e l’uso di forza letale. Secondo fonti di diritti umani, almeno 45 persone sono state uccise, tra cui diversi minori. Le autorità mirano a mantenere il controllo sul flusso di informazioni, e il blackout di internet ha reso difficile per i cittadini comunicare e organizzarsi.

Il ruolo delle tecnologie

Il monitoraggio delle comunicazioni digitali da parte di NetBlocks ha rivelato che il paese è attualmente colpito da un’interruzione di internet su scala nazionale. Questo è un tentativo consapevole del regime di limitare l’accesso alle informazioni e di ostacolare le comunicazioni tra attivisti. La mancanza di connessione ha complicato ulteriormente la diffusione di notizie sulle proteste e sugli abusi dei diritti umani.

Il contesto internazionale

Il clima di tensione non è limitato solo all’interno del paese. Gli Stati Uniti, con il presidente Donald Trump che ha espresso supporto per i manifestanti, sono pronti a intervenire nel caso di escalation della violenza. Tuttavia, il regime iraniano ha risposto con minacce di ritorsione, dichiarando che le basi militari statunitensi nella regione sarebbero considerate obiettivi legittimi in caso di attacco.

Reza Pahlavi e il sogno di un cambio di regime

Un altro elemento di grande interesse è l’emergere della figura di Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià dell’Iran, che si sta proponendo come possibile guida per il movimento di protesta. La sua recente apparizione a Mar-a-Lago, dove potrebbe incontrare Trump, ha alimentato le speranze di molti iraniani che desiderano un cambiamento radicale nella leadership del paese. I manifestanti, infatti, gridano slogan come “Pahlavi sta tornando“, evidenziando il desiderio di un ritorno a un regime differente.

Il bilancio delle violenze e le richieste di moderazione

Con il bilancio delle vittime che continua a salire e gli arresti che superano le 2.200 unità, la situazione in Iran è critica. Le forze di sicurezza hanno intensificato le operazioni di repressione, ma il presidente Massud Pezeshkian ha esortato a una maggiore moderazione e a un dialogo con i cittadini. Tuttavia, il clima di paura e repressione continua a prevalere, con il governo che promette di non mostrare clemenza verso i ribelli.

Le manifestazioni si diffondono rapidamente, coinvolgendo non solo gli studenti universitari ma anche i commercianti che, storicamente cauti, si uniscono al movimento chiudendo i loro negozi. La frustrazione collettiva è palpabile e la speranza di un futuro migliore continua a spingere i cittadini a scendere in piazza.