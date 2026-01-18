Le minacce tariffarie di Trump sulla Groenlandia: impatti sull'Europa e conseguenze geopolitiche

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente annunciato l’intenzione di aumentare progressivamente le tariffe su diversi paesi europei che si oppongono alla sua volontà di acquisire la Groenlandia, un territorio danese di interesse strategico. Questa situazione ha sollevato interrogativi sulle motivazioni che guidano le aspirazioni di Trump e sulla reazione dei suoi alleati della NATO.

La minaccia tariffaria di Trump

In un post sul suo profilo Truth Social, Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno storicamente sostenuto finanziariamente Danimarca e altri membri dell’Unione Europea evitando di applicare tariffe. Tuttavia, ha aggiunto che è giunto il momento per la Danimarca di restituire il favore, sostenendo che la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e la stabilità globale sono a rischio. Secondo Trump, sia la Cina che la Russia ambiscono al controllo della Groenlandia, e la Danimarca non può fare nulla per impedirlo.

Dettagli sulle tariffe proposte

Trump ha dichiarato che, a partire dal 1 febbraio, paesi come Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia dovranno affrontare una tariffa del 10% su tutte le loro esportazioni verso gli Stati Uniti, con un incremento al 25% dal 1 giugno. Queste tariffe rimarranno in vigore fino a quando non verrà raggiunto un accordo per l’acquisto completo della Groenlandia, un’operazione che, secondo Trump, gli Stati Uniti cercano da oltre 150 anni.

Le reazioni europee

La notizia delle minacce tariffarie ha spinto i 27 membri dell’Unione Europea a convocare una riunione d’emergenza per discutere come procedere. Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha sottolineato che la Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca e che qualsiasi decisione riguardante il suo futuro spetta ai Groenlandesi e ai Danesi. Ha criticato l’idea di applicare tariffe ai propri alleati nel contesto della sicurezza collettiva della NATO.

Solidarietà tra i paesi europei

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha espresso il suo sostegno a Danimarca e Groenlandia, affermando che il dialogo è essenziale e che l’Unione Europea rimarrà unita. Ha avvertito che l’imposizione di tariffe potrebbe danneggiare le relazioni transatlantiche e portare a una spirale di tensioni. Anche il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ha ribadito il supporto per la Danimarca, condividendo l’appello di von der Leyen.

Le radici della questione groenlandese

Ma perché Trump è così interessato alla Groenlandia? L’isola, la più grande del mondo, è strategicamente posizionata tra l’Oceano Artico e l’Oceano Atlantico. È abitata da circa 56.000 residenti, principalmente di origine Inuit. La capitale, Nuuk, si trova a una distanza inferiore da New York (2.900 km) rispetto a Copenaghen (3.500 km).

Risorse naturali e sicurezza nazionale

La Groenlandia è ricca di minerali e risorse naturali, rendendola di grande interesse per gli Stati Uniti, soprattutto in un contesto di crescente competizione con potenze come Russia e Cina. La posizione dell’isola consente anche di stabilire percorsi marittimi e aerei strategici per operazioni militari e sistemi di allerta precoce. Con il cambiamento climatico che sta aprendo ulteriormente l’Artico, le grandi potenze stanno intensificando l’attenzione sulle risorse inesplorate della regione.

Le ambizioni di Trump sulla Groenlandia e le sue minacce tariffarie suscitano preoccupazioni tra gli alleati europei, che temono che queste azioni possano danneggiare la cooperazione e la stabilità nella regione. La risposta collettiva dell’Unione Europea sarà cruciale per affrontare questa nuova sfida.